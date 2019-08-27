Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hedefinde her zaman Avrupa olduğunu ifade eden Çetin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük kulüpler. Onların beni istemesi gerçekten onur verici. Benim hedeflerimde hep Avrupa vardı. Hep 'En kısa zamanda Avrupa'ya nasıl giderim' diye düşünüyordum. Karşıma böyle bir şans çıkınca da bunu değerlendirmek benim adıma çok iyi oldu. Kendimi Türkiye'nin büyük kulüplerinde de geliştirebilirdim. Genç yaşımda Avrupa'da oynama ve kendimi geliştirme fırsatı beni mutlu etti dedi.