Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek
Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek verdi.UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan ve golün ardından asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye bu hareketi dolayısıyla UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Kahveci için başlatılan bu soruşturmada, oyuncuya bir destek de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçikten sana selam olsun!" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı video ile oyuncuya destek oldu.
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