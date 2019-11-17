Milliler Andorra ile maçın oynanacağı stada hareket etti

EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Bu akşam ise ay-yıldızlılar Andorra ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Milliler maçın oynanacağı stada doğru hareket etti.