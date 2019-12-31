Nusret'te Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'dan 500 dolarlık altın kaplama et siparişi!
Dünya çapındaki restoranlarında ünlü futbolcuları ağırlayan Nusret Gökçe, kuralı bozmadı. Türk şef, Dubai'deki restoranında, Borussia Dortmund'un ünlü futbolcusu Mario Götze ile Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı ağırladı. Benzema, 500 dolarlık altın kaplama et siparişi verdi.
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