Web TV Spor Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

11.01.2020 | 15:13

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine dair konuşan Çalımbay, Yasin Öztekin'i transfer ettiklerini açıklarken, Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk'un gündemde olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam ayrıca son olarak Kasımpaşa forması giyen Khalili ile anlaştıklarını ancak oyuncunun transferden vazgeçtiğini belirtti.

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Devre arasında transfer yapmak çok zor. İyi oyuncular almak istiyorsanız çok büyük paralar vermeniz gerekiyor. Khalili ile anlaştık ancak son anda gelmek istemedi. Bize yanlış yaptı. Daha sonra Yasin Öztekin ile ilgilendik ve boşa çıkınca anlaşma sağladık."

"Şu anki kadromuz çok iyi, kadromuzu ve oynayan 11'imizi değiştirecek değiliz ama alternatif oyunculara çok ihtiyacımız vardı. Örneğin; Gençlerbirliği maçında 3 oyuncu birden sakat ve cezalı olunca o maçı zor kurtardık. Aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz o yüzden alternatifli bir kadro istiyoruz. Defans ve orta saha takviyeleriyle transferi bitireceğiz.

Rıza Çalımbay, adı Sivasspor ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilgili "Alper ile ne görüştük, ne konuştuk. Transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE GÖZTEPE'NİN EN GOLCÜ İSMİYDİ

Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Yasin Öztekin, profesyonel futbol hayatına altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund'da başladı. 2010-2011 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin Öztekin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarını giydi.

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl Süper Lig'de 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 golle takımda "en golcü oyuncu" unvanını elde etmişti. Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı. Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol üretti.

Türkiye kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 298 maça çıkan Yasin Öztekin, 63 gol attı.

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