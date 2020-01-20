Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da!
Süper Lig'de zor günler geçiren ve ikinci yarının ilk maçında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Antalyaspor transferde gaza bastı. Eski Galatasaraylılar Sinan Gümüş ve Podolski ile prensip anlaşmasına varan kırmızı-beyazlı ekip, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı. Son olarak Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ün sağlık kontrolünden geçtiği görüntüler paylaşıldı...
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