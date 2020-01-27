SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Sözleşmenin 2.5 yıllık olduğu öğrenilirken 1 yılı opsiyonlu olacak. Sergen Yalçın, son olarak Yeni Malatyaspor takımını çalıştırmıştı. Beşiktaş'ın Sivasspor'a kaybettiği karşılaşmada taraftarlar, Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken Sergen Yalçın tezahüratları yapmıştı.

A Spor ekranlarından aktarılan bilgi şu şekilde;

"Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olacak. Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'a gelerek Ahmet Nur Çebi ile görüşüp resmi imza atmasını bekliyoruz. Yalçın, haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıkacak."