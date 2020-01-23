SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş itirafı! Transfer...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Yeni Malatyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Sarı-siyahlı ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılsa da ilk maçta alınan 4-0'lık yenilgi nedeniyle kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Guilherme, Beşiktaş ile olan transfer sürecinden bahsetti. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş ile anlaştığını ancak TFF'nin harcama limitleri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Guilherme'nin açıklamaları şu şekilde;

"Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Beşiktaş'a transferim limite katıldı. Federasyon da kabul etmedi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta geçmişte kaldı. Şu anda Malatya'dayım ve mutluyum"

AHMET NUR ÇEBİ YALANLAMIŞTI!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, Guilherme ile hiçbir zaman ilgilenmediklerini belirtmişti.