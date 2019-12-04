Süper Lig'de yayıncı kuruluşunun yayın yasağına tepkiler büyüyor... Tartışmalı pozisyonların yayın yasağına protesto!

Süper Lig'de mücadele eden futbol kulüplerinin tartışmalı pozisyonların videolarına yayıncı kuruluşun getirdiği yayın yasağına tepkiler büyüyor! Süper Lig takımları ve taraftarları, sosyal medyadaki ilginç paylaşımları ile; Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun tartışmalı pozisyonların videolarının yayınlanması yasağına tepkilerini gösteriyorlar.