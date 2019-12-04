Web TV Spor Süper Lig'de yayıncı kuruluşunun yayın yasağına tepkiler büyüyor... Tartışmalı pozisyonların yayın yasağına protesto!

Süper Lig'de yayıncı kuruluşunun yayın yasağına tepkiler büyüyor... Tartışmalı pozisyonların yayın yasağına protesto!

04.12.2019 | 10:44

Süper Lig'de mücadele eden futbol kulüplerinin tartışmalı pozisyonların videolarına yayıncı kuruluşun getirdiği yayın yasağına tepkiler büyüyor! Süper Lig takımları ve taraftarları, sosyal medyadaki ilginç paylaşımları ile; Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun tartışmalı pozisyonların videolarının yayınlanması yasağına tepkilerini gösteriyorlar.

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