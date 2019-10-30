Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'da
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahaya çıkıyor, sarı lacivertli yıldızlar galibiyet için sahne alıyor. Rakip güçlü ikinci lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu... Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı bu akşam 20:30’da A Spor’da.
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