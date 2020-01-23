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Trabzonspor penaltılarla çeyrek finalde! Denizlispor - Trabzonspor Maç Özeti

23.01.2020 | 20:42

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İlk maçta sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçında 2-0 mağlup oldu. Uzatmalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Trabzonspor penaltı atışlarını 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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