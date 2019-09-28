Türk Telekom stadında derbi heyecanı... Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında!

Süper Lig'de dev randevu! 6. hafta müsabakasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Her iki ekip de mutlak galibiyet parolası belirlerken, sarı kırmızılı ekip sahasında geçit vermek istemiyor. Fenerbahçe ise 10 olan puanını 13 yaparak liderlik yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Dev maça saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'lerinde de sürpriz isimler dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da tribüne çıkacak yabancı oyuncuların Michael Seri ve Ryan Donk olması bekleniyor. Haberimizin detaylarından Galatasaray Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenebilir, karşılaşmaya ilişkin muhtemel 11'ler ve diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.