Yunanistan'da asker selamı veren Türk sporculara skandal ceza!
Hentbol Milli Takımımızın 2021 Dünya Şampiyonası elemelerinde 33-24 kazandığı Belçika maçı sonrası ilginç gelişmeler yaşandı. Karşılaşma sonrası asker selamı veren ve Yunanistan'da Olimpiyakos forması giyen Durmuş Ali Tıngır'ın sözleşmesi feshedildi. Bir başka Yunan takımı AEK'nın kalecisi Yunus Özmusul'a da taraftarların tepkisi oldu. Ancak Yunan ekibi oyuncusunun yanında yer alarak taraftarlar adına Yunus Özmusul'dan özür diledi.
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