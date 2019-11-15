15 Temmuz darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski'ye 11 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, emniyet subayı olduğu Genelkurmay Başkanlığı karargahının işgali için darbecilere silah dağıtan, teşebbüs başarısız olunca da kamera kayıtlarının depolandığı sunucuları tank paletleri altında parçalatan eski kurmay yarbay Gökhan Eski, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.