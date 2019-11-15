Web TV Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski'ye 11 kez ağırlaştırılmış müebbet!

15 Temmuz darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski'ye 11 kez ağırlaştırılmış müebbet!

15.11.2019 | 12:26

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, emniyet subayı olduğu Genelkurmay Başkanlığı karargahının işgali için darbecilere silah dağıtan, teşebbüs başarısız olunca da kamera kayıtlarının depolandığı sunucuları tank paletleri altında parçalatan eski kurmay yarbay Gökhan Eski, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:16
15 Temmuz darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski'ye 11 kez ağırlaştırılmış müebbet! 15.11.2019 | 12:26
01:14
Gri kategoride aranan Halis Ersayan etkisiz hale getirildi 15.11.2019 | 12:08
03:49
Okullarda ara tatil başladı! Çocuklar ara tatili nasıl değerlendirmeli? 15.11.2019 | 11:38
01:40
10 Kasım’da öğrencilerin Atatürk'e secde ettirildiği bir bir skandal görüntü de Beylikdüzü’nden! 15.11.2019 | 11:01
00:52
4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 10:01
00:34
Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 09:31
01:48
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 15.11.2019 | 09:24
05:57
Kuleli’de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı 15.11.2019 | 09:17
00:44
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın bomba uzmanı paylaşımı 15.11.2019 | 08:41
00:13
Başkan Erdoğan, ABD'de kendisine "I love you man" diyen kişiye İngilizce yanıt verdi 14.11.2019 | 20:33
12:24
İşte Polis Özel Harekatı'nın bir günü! 14.11.2019 | 20:30
02:54
Hilal Kaplan, Trump'a sorduğu o soruyu ve sosyal medyadaki kara propagandayı anlattı 14.11.2019 | 18:23
03:41
Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Kazanan Türkiye 14.11.2019 | 17:18
04:05
Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı 14.11.2019 | 17:07
04:30
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı 14.11.2019 | 17:02
00:59
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" 14.11.2019 | 16:28
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 14.11.2019 | 16:25
04:30
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı 14.11.2019 | 16:19
01:03
Firari Can Dündar’dan kirli algı operasyonu! ABD’deki tarihi zirveyi hedef aldılar 14.11.2019 | 16:12
01:28
İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ'lı teröristlerin iade süreci ile ilgili son dakika flaş açıklama! 14.11.2019 | 15:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN