15 Temmuz darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski'ye 11 kez ağırlaştırılmış müebbet!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, emniyet subayı olduğu Genelkurmay Başkanlığı karargahının işgali için darbecilere silah dağıtan, teşebbüs başarısız olunca da kamera kayıtlarının depolandığı sunucuları tank paletleri altında parçalatan eski kurmay yarbay Gökhan Eski, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
01:14
Gri kategoride aranan Halis Ersayan etkisiz hale getirildi 15.11.2019 | 12:08
03:49
Okullarda ara tatil başladı! Çocuklar ara tatili nasıl değerlendirmeli? 15.11.2019 | 11:38
01:40
00:52
4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 10:01
00:34
Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 09:31
01:48
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 15.11.2019 | 09:24
05:57
00:44
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın bomba uzmanı paylaşımı 15.11.2019 | 08:41
00:13
12:24
İşte Polis Özel Harekatı'nın bir günü! 14.11.2019 | 20:30
02:54
03:41
Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Kazanan Türkiye 14.11.2019 | 17:18
04:05
Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı 14.11.2019 | 17:07
04:30
00:59
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" 14.11.2019 | 16:28
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 14.11.2019 | 16:25
04:30
01:03