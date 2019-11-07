2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili yalan haberlere dikkat!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak sorusu binlerce araç sahibi vatandaş tarafından merak konusu haline geldi. Ortaya atılan bir iddia sonucu Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 zam haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'in resmi sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevapla yalanlandı. Berber, 2020 MTV ücretinde herhangi bir zam durumu olmadığını yapılacak zam veya yeni düzenlemenin ise Aralık ayında belirleneceği bilgisini paylaştı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'de canlı yayında; 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili yalan haberlere dikkat çekerek bu konuda vatandaşları uyarmıştı.
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