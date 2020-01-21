2020 yılı emekli maaşları ödenecek banka promosyonları belli oldu! İşte 2020 yılı emekli memur işçi maaşları banka promosyonları...

Banka 2020 emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 yılı emekli işçi memur maaş promosyonları kaç TL oldu? 2020 yılı memur, işçi emeklileri bankalardan ne kadar promosyon alacak? Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Faruk Erdem, emeklilerin alacağı promosyon miktarlarını canlı yayında açıkladı...