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Başkan Erdoğan 'Bay Kemal' olmak kolay değil dedi ve tek tek sıraladı

22.11.2019 | 22:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir" dedi. "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Böyle bir şey olduysa Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ama Bay Kemal genel başkanlığından ayrılmayı ortaya koyabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

KILIÇDAROĞLU'NU KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK SORU
Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun. Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?

"GERÇEKTEN BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL"
Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SKK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.

Alçak teröristlere arka çıkacak, 15 Temmuz yaşandığı gece benden 2 saat önce Havalimanı'na geleceksin Bakırköy'e gideceksin Belediye Başkanı'nın evinde kahve içeceksin. Böyle Bay Kemal olunur.

"TANK PALET FABRİKASIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YALANI SÖYLÜYOR"
Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor, burada BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok

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