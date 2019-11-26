Başkan Erdoğan, "hesapsız konuşuyor" sözleriyle yüklenmişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi

Başkan Erdoğan'ın Katar dönüşü "Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'Buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor." sözleriyle yüklendiği Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yine çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek EYT bekleyenlere "Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere bugünü de kaydedin." dedi. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamalar EYT konusundaki çelişkilerini ve nasıl çıkarcı davrandığını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi A Haber ekranlarında ele alındı.