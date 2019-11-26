Başkan Erdoğan, "hesapsız konuşuyor" sözleriyle yüklenmişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi
Başkan Erdoğan'ın Katar dönüşü "Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'Buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor." sözleriyle yüklendiği Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yine çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek EYT bekleyenlere "Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere bugünü de kaydedin." dedi. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamalar EYT konusundaki çelişkilerini ve nasıl çıkarcı davrandığını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi A Haber ekranlarında ele alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:17
00:45
01:46
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplandı! 26.11.2019 | 17:07
02:52
02:33
Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu 26.11.2019 | 15:16
24:11
CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor? 26.11.2019 | 14:55
01:57
46:57
04:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Füze Bozdoğan müjdesi... Tam isabetle vurdu! 26.11.2019 | 12:58
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li yalanı hakkında açıklama 26.11.2019 | 12:37
03:49
02:16
CHP'de bundan sonra ne olacak? 26.11.2019 | 11:22
06:23
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 26.11.2019 | 11:18
00:54
Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı 26.11.2019 | 11:05
02:08
Başkan Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor" 26.11.2019 | 11:06
01:57
MHP Lideri Bahçeli "CHP'de yaşananlar kumpastan ziyade projedir" 26.11.2019 | 10:29
02:20
01:19
00:47
İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı 26.11.2019 | 10:06
02:54
İnternet dolandırıcılığına dikkat! Teşhir ürünleri sıfır diye satıyorlar! 26.11.2019 | 09:59