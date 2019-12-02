Başkan  Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidiyor

Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidecek. Zirvede, S-400 konusu da gündeme gelecek. Erdoğan-Merkel-Macron ve Johnson’un katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve de Londra ziyareti sırasında gerçekleşecek.