Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidiyor
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidecek. Zirvede, S-400 konusu da gündeme gelecek. Erdoğan-Merkel-Macron ve Johnson’un katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve de Londra ziyareti sırasında gerçekleşecek.
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