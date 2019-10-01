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Başkan Erdoğan: "Yaşanan deprem bize tehlikeyi bir kez daha hatırlatmıştır"

TBMM'de yeni yasama yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kuruluna hitap etti. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ile ilgili olarak, "İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem bize karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemizin yüzde 70'i birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Nüfusumuzun ve sanayi tesislerimizin 4'te 3'ü deprem bölgelerinde yer alıyor. 'Deprem değil bina öldürür' gerçeği her depremde yüzümüze adeta şamar gibi inmiştir. TOKİ vasıtasıyla 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 850 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Önümüzdeki acil dönüşümü yapılması beklenen 1.5 milyon yapı var. Henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadığımız bir gerçek ama bugün Türkiye 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklıdır" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan: "Yaşanan deprem bize tehlikeyi bir kez daha hatırlatmıştır"
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