İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri...
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapay zekalı Drone'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Paylaşılan videoda yapay zeka ile yönlendirilen Drone sürülerinin birlikte hareket ederek ortak görev icra ettikleri anlar görülüyor...
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