Web TV Türkiye İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri...

İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri...

16.11.2019 | 12:11

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapay zekalı Drone'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Paylaşılan videoda yapay zeka ile yönlendirilen Drone sürülerinin birlikte hareket ederek ortak görev icra ettikleri anlar görülüyor...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:12
İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri... 16.11.2019 | 12:11
02:07
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi 16.11.2019 | 10:31
04:33
İstanbul'da İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'un ölümünde sır mendilcinin rolü ne? 16.11.2019 | 10:22
01:01
İstanbul Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı 16.11.2019 | 09:02
01:47
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor 15.11.2019 | 18:09
01:05
Belediyeye girmek isteyen HDP’li vekile polis izin vermedi! 15.11.2019 | 17:01
03:34
Bakan Soylu: "DEAŞ'lı terörist uçakla sınır dışı edildi" 15.11.2019 | 16:20
02:03
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor 15.11.2019 | 12:36
01:16
15 Temmuz darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Silah dağıtan emniyet subayı Gökhan Eski'ye 11 kez ağırlaştırılmış müebbet! 15.11.2019 | 12:26
01:14
Gri kategoride aranan Halis Ersayan etkisiz hale getirildi 15.11.2019 | 12:08
03:49
Okullarda ara tatil başladı! Çocuklar ara tatili nasıl değerlendirmeli? 15.11.2019 | 11:38
01:40
10 Kasım’da öğrencilerin Atatürk'e secde ettirildiği bir bir skandal görüntü de Beylikdüzü’nden! 15.11.2019 | 11:01
00:52
4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 10:01
00:34
Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı 15.11.2019 | 09:31
01:48
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 15.11.2019 | 09:24
05:57
Kuleli’de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı 15.11.2019 | 09:17
00:44
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kadın bomba uzmanı paylaşımı 15.11.2019 | 08:41
00:13
Başkan Erdoğan, ABD'de kendisine "I love you man" diyen kişiye İngilizce yanıt verdi 14.11.2019 | 20:33
12:24
İşte Polis Özel Harekatı'nın bir günü! 14.11.2019 | 20:30
02:54
Hilal Kaplan, Trump'a sorduğu o soruyu ve sosyal medyadaki kara propagandayı anlattı 14.11.2019 | 18:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN