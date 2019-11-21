CHP'li Erdoğdu'nun kaçak villası! İşte CHP'li vekilik 900 bin liralık villası
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme'de satın aldığı villayla ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erdoğdu, kaçak yollarla sit alanındaki villasına tadilat yaptırınca site yönetimi ayağa kalktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
01:40
Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur 21.11.2019 | 15:28
01:17
Başkan Erdoğan: "Tarımda dünyada 7'inci, Avrupa'da birinciyiz" 21.11.2019 | 15:18
02:37
Başkan Erdoğan: "Türk tarımını küresel şirketlere ezdirmeyeceğiz" 21.11.2019 | 15:14
01:14
02:10
03:18
Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması 21.11.2019 | 10:48
02:01
Tüketici güven endeksi yükseldi 21.11.2019 | 10:22
02:06
01:48
Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki 21.11.2019 | 09:25
00:25
22:06
Özlem Zengin meclisteki tartışmayı A Haber'e anlattı 20.11.2019 | 22:16
04:32
İşte EGM için hazırlanan ve beğeni rekoru kıran o video 20.11.2019 | 22:10
02:24
02:09
Meclis'ten Özlem Zengin'e destek 20.11.2019 | 18:31
02:20
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki 20.11.2019 | 18:07
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59
08:00
Luke Coffey: "YPG/PKK Neo-Marksist bir terör örgütü" 20.11.2019 | 15:18
01:03
CHP'de bitmeyen heves: Kadınlara had bildirme 20.11.2019 | 12:38
01:41
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den çirkin ifadelere çok sert tepki 20.11.2019 | 12:15