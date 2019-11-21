CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Partili vekillerden kınama: Genel Kurul millete meydan okunacak yer değildir!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı. Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı. Özkoç'a tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de milletvekillerinden geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması 21.11.2019 | 10:48
02:01
Tüketici güven endeksi yükseldi 21.11.2019 | 10:22
02:06
01:48
Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki 21.11.2019 | 09:25
00:25
22:06
Özlem Zengin meclisteki tartışmayı A Haber'e anlattı 20.11.2019 | 22:16
04:32
İşte EGM için hazırlanan ve beğeni rekoru kıran o video 20.11.2019 | 22:10
02:24
02:09
Meclis'ten Özlem Zengin'e destek 20.11.2019 | 18:31
02:20
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki 20.11.2019 | 18:07
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59
08:00
Luke Coffey: "YPG/PKK Neo-Marksist bir terör örgütü" 20.11.2019 | 15:18
01:03
CHP'de bitmeyen heves: Kadınlara had bildirme 20.11.2019 | 12:38
01:41
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den çirkin ifadelere çok sert tepki 20.11.2019 | 12:15
03:56
Başkan Erdoğan'dan Özlem Zengin'e hakaret eden Engin Özkoç'a sert tepki! 20.11.2019 | 12:10
30:35
02:15
12:21
02:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanına sert tepki! 20.11.2019 | 09:25
00:32
Gri listede aranan kadın terörist böyle yakalandı 19.11.2019 | 20:58