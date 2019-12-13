Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile dostunun cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İlahiyat Camii'nde kıldı. Aile dostu Nusret Yıldırım’ın İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’ye gitmek üzere camiden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki İlahiyat Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından aile dostu olan Nusret Yıldırım’ın Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı.
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