Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Baykal'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya meselesindeki destek açıklamaları için "Bu vesileyle Cumhur ittifakındaki ortağımız sayın Devlet Bahçeli'ye izlediğimiz politikaya verdiği güçlü destek için teşekkür ediyorum. CHP eski Genel Başkanı eski Deniz Baykal'a da Libya konusunda gösterdiği devlet adamı tavrı için teşekkür ediyorum" dedi.
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