Fatih Portakal YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

FOX TV Anahaber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatından rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti. Fatih Portakal, Rasulayn'da YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağı asılmasını bilerek yayınlamadı. Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.