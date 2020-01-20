Web TV Türkiye İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları anlattı!

İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları anlattı!

20.01.2020 | 16:14

Son zamanlarda artan metrobüs kazalarını haberleştirmek isteyen A Haber ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir kişi metrobüs kazasını haberleştirmek isteyen A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ı engellemeye çalıştı. İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş saldır anını ve yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

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İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları anlattı! 02:37
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