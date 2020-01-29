İstinaftan Boydaklar’a kötü haber
Boydak Holding yöneticileri hakkında flaş gelişme... FETÖ soruşturması ardından TMSF’ye devredilen ve adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding yöneticilerine kötü haber istinaf mahkemesinden geldi. Mahkeme, 7 sanığa ait şirket hisselerinin müsadere (devlete aktarılması) edilmesini haklı bularak kararı onadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 29.01.2020 | 17:00
06:53
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 29.01.2020 | 16:26
03:59
Türk bilim insanlarından yeni buluş 29.01.2020 | 15:09
02:12
04:39
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 29.01.2020 | 13:16
01:28
17:52
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 29.01.2020 | 12:58
06:01
22:06
00:58
03:56
02:05
16:09
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalar 28.01.2020 | 19:16
27:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı 28.01.2020 | 17:34
06:30
00:30
03:51
Uzmanlar Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki depremini A Haber'e değerlendirdi 28.01.2020 | 15:45
06:15
Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma 28.01.2020 | 14:21
05:05
Başkan Erdoğan Senegal'de 28.01.2020 | 14:18