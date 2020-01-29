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İstinaftan Boydaklar’a kötü haber

İstinaftan Boydaklar’a kötü haber
29.01.2020 | 17:00

Boydak Holding yöneticileri hakkında flaş gelişme... FETÖ soruşturması ardından TMSF’ye devredilen ve adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding yöneticilerine kötü haber istinaf mahkemesinden geldi. Mahkeme, 7 sanığa ait şirket hisselerinin müsadere (devlete aktarılması) edilmesini haklı bularak kararı onadı.

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