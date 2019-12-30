Kılıçdaroğlu'nun tezkere turu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Libya Tezkeresi turu yapıyor. Saadet Partisi'nin ardından İyi Partiye de gidecek.
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