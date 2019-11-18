MEB: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
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