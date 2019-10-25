Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor!
Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik. Interpol'ün kırmızı bülteni var diye." dedi..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:18
08:39
Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor! 25.10.2019 | 14:25
00:31
Zeynep Gülen gözaltına alındı 25.10.2019 | 14:22
08:40
06:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akçakale Adliyesi'nde flaş açıklamalar 25.10.2019 | 12:17
02:01
Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu! 25.10.2019 | 11:45
01:11
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda ByLock kullanıcısı yakalandı! 25.10.2019 | 10:28
01:50
Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip 25.10.2019 | 10:18
05:22
21:34
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı 24.10.2019 | 22:41
01:47
Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı! 24.10.2019 | 21:26
01:55
İşte rakamlarla Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi 24.10.2019 | 22:11
02:36
Başkan Erdoğan: "ABD, terörist Mazlum'u bize teslim etmeli" 24.10.2019 | 22:08
00:56
İşte CHP ve medyasının YPG ve PKK düşünceleri 24.10.2019 | 19:31
03:09
Yolcuyu almayan otobüs şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu 24.10.2019 | 18:46
01:48
00:31
Diyarbakır'da şehit babasından, HDP'li Sezai Temelli'ye tepki! 24.10.2019 | 17:41
33:37
05:45
"Cumhurbaşkanınızın gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız" 24.10.2019 | 16:12
06:33
"Türkiye Deaş ve YPG'ye karşı güçlü mücadele verdi" Ömer Çelikten açıklama 24.10.2019 | 15:54