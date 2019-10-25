Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor!

Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik. Interpol'ün kırmızı bülteni var diye." dedi..