MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır." diyen Bahçeli, "İnce ince nifak taşları döşeyen orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zatta cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir." dedi.