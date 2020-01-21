New York Times’tan 'THY uçağının düşme nedeni pilotlara yüklendi' iddiası

2009 yılında Türk Havayollarına ait 737 800 tipi boeing uçağı Amsterdam’a iniş esnasında düşmüştü. New York Times gazetesi 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada boeingin baskılar üzerine sorumluluğunun örtbas edildiğini ve kazanın nedeninin pilotlara yüklendiğini belirtti Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy gecikmiş iddiaya bugünden bakarak değerlendirdi.

KAPTAN PİLOT MURAT ERSOY "UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ YAZILIM HATASI"

TALPA Başkanı Pilot Murat Ersoy, "Bu konu hakkında kara kutu ve ses kayıtları incelendi. Bunun üzerine uçağın yaklaşma esnasında radyo altımetre hatası olduğu, yayınlanan bütün resmi belgelerde geçerli kılındı. Pilot hatası demek doğru değildir, havacılıkta halka diye adlandırdığımız her birimin birbiriyle doğru şekilde çalışması gerekir. Burada yaşanan olayda hava trafik kontrollerinin de, pilotlarında cüzi miktarda hatası elbette var. Ama burada esasen bir yazılım hatası mevcuttu. Sol radyo altimetrenin doğru bilgi vermemesi üzerine 2000 bin feet civarlarındayken -8 feet olarak okumuştur. Sağ radyo altimetrenin ise doğru çalışması üzerine ikisinin birbiriyle senkronize olmadığından dolayı da yazılımdan kaynaklanan bir hata gerçekleşmiştir. Ki bu noktada birçok belgesel kanalı da bunu uçak kazaları raporlarına ekledi ve yayınladılar. Bu yayınlanan haberde pilotaj hatası denmesi bizim açımızdan doğru değil. Ancak burada bir yazılım hatası olduğunu Boeing kabul ediyor, bunun içinde gerekli bültenler yayınlayarak bütün pilotları bilgilendirdiler." ifadelerini kullandı.