PKK/YPG Atatürk'ün evine saldırdı, CHP'den ses çıkmadı
PKK/PYD/YPG terör örgütü üyeleri, Yunanistan’daki marjinal sol guruplarla birlikte Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne saldırdı. PKK terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen bu çirkin saldırıya, HDP'nin gizli ortağı CHP'den bir kınama açıklaması gelmemesi dikkat çekti.
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