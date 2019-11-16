Web TV Türkiye Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 17 yılda hayata geçen düzenlemeleri yorumladı!

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 17 yılda hayata geçen düzenlemeleri yorumladı!

16.11.2019 | 16:27

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hayata geçen düzenlemeleri, A Haber canlı yayınında yorumladı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, özellikle Kürt meselesi ile ilgili atılan demokratik adımların önemine de dikkat çekti.

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