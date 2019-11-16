Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 17 yılda hayata geçen düzenlemeleri yorumladı!

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hayata geçen düzenlemeleri, A Haber canlı yayınında yorumladı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, özellikle Kürt meselesi ile ilgili atılan demokratik adımların önemine de dikkat çekti.