Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'ıspanak zehirlenmelerine' ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde ıspanaktan kaynaklanan zehirlenmelerle ilgili açıklama yaptı. Zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını belirten Koca, toplam 196 kişinin hastanelere müracaat ettiğini söyledi.

HASTANELERİMİZE MÜRACAAT EDEN TOPLAMI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:'''Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul, Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu. İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'un başvuran 149 hastası içinde tedavisi devam eden 21 hastamız var. O hastaların hayati tehlikesi olan yok.''