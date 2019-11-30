Web TV Türkiye TANAP'ta tarihi gün!

TANAP'ta tarihi gün!

30.11.2019 | 10:36

Kısa adı ‘TANAP’ olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı bugün Edirne'de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Törene, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılması bekleniyor.

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılması bekleniyor. Ayrıca törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilgili ülkelerin enerji bakanları katılacak.

Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, bugün Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TAP üzerinden gaz sevkiyatına başlanacak.

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