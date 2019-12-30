Web TV Türkiye Yeni yılın ilk müjdesi! 60 bin kişiye devlette iş

Yeni yılın ilk müjdesi! 60 bin kişiye devlette iş

30.12.2019 | 10:24

Yeni yılda on binlerce kişiye iş imkanı geliyor! Personel alımları nasıl olacak? İşte personel alım kontenjanları 2020 yılında on binlerce kişi devlette iş imkanına sahip olacak. Devlet kurumları personel alımlarına devam edecek. Hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel alınacak kurumlar ve kontenjanlar da netleşmeye başladı. Alımlara göre 16 bin sağlıkçı, 7 bin polis, 8 bin bekçi ve 20 bin de sözleşmeli öğretmen alınacak.

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