Web TV Yaşam Adıyaman'da deprem sonrası dev çatlaklar

Adıyaman'da deprem sonrası dev çatlaklar

27.01.2020 | 18:25

Elazığ Sivrice depreminin en çok etkilediği Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir mahallede yaşanan heyelan korkutuyor. Deprem ve heyelanın ardından bölgede dev çatlaklar oluştu.

Sincik ilçesi İnlice Beldesinin Çükav Mahallesi sakinleri depremin korkusunu hala yaşıyor. Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem ile birlikte daha önce ki yıllarda da toprak kaymasının yaşandığı Çükav Mahallesi, aynı korkuyu bir daha yaşadı.
Deprem ile birlikte kayalıklarda kütle harekatına bağlı kaya parçalarında kopmalar ve ayrılmalar, tarlalarda zemin kayması yaşandı. Bu yaşanan heyelan ile birlikte evlerde de hasar oluştu.

Çevre ve Şehircilik ile AFAD görevlileri tarafından köyde ön hasar tespit çalışması yapıldı. Çükav Mahallesindeki 70 haneden 6'sı ağır hasarlı, diğerleri hafif hasarlı 40 yapı olduğu öğrenildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar evlerini boşaltarak taşınmaya başladı.

Mahallenin bulunduğu bölgede incelemede bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eski Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Aydın Öztürk, "Deforme olmuş, kırılmış faylanma Sivrice depreminin etkisiyle yarıklar açılmış. Birçok kaya düşme noktasına gelmiş, bazıları da düşmüş" dedi.

Mahalle sakinleri depremin büyük oranda kendilerini etkilediğini, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini, hasarlı ev sahiplerinin evlerini taşıdıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri heyelandan dolayı korktuklarını ve evlere giremediklerini aktardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman'da deprem sonrası dev çatlaklar 03:29
Adıyaman'da deprem sonrası dev çatlaklar 27.01.2020 | 18:25
Lüks otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı 00:54
Lüks otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı 27.01.2020 | 18:25
Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı 00:47
Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı 27.01.2020 | 18:25
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı 03:11
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı 27.01.2020 | 18:25
Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı 01:23
Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı 27.01.2020 | 18:25
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 01:15
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 27.01.2020 | 18:25
JAK'ın hayat kurtaran kuyu tekniği nedir? JAK Timi depremzedeleri nasıl kurtardı? 08:29
JAK'ın hayat kurtaran kuyu tekniği nedir? JAK Timi depremzedeleri nasıl kurtardı? 27.01.2020 | 17:34
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 00:06
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 27.01.2020 | 17:28
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 01:47
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 27.01.2020 | 15:01
Müge Anlı'da cinayet şüphesinde genç kız hakkında şok iddia Sevgilileriyle çarşının içinde... 27 Ocak 2020 Pazartesi 24:04
Müge Anlı'da cinayet şüphesinde genç kız hakkında şok iddia "Sevgilileriyle çarşının içinde..." (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 12:02
Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu 06:42
Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu 27.01.2020 | 10:05
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 00:15
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 27.01.2020 | 11:12
Elazığ depreminde acı diyalog! Baba, annem yok baba! 01:05
Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!" 26.01.2020 | 21:12
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 09:41
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 26.01.2020 | 18:55
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 05:26
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 26.01.2020 | 18:28
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 01:32
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 26.01.2020 | 18:28
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 03:41
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 26.01.2020 | 18:28
Antalyalı 72 yaşındaki Ali dede el emeği berelerini depremzedelere gönderecek 03:38
Antalyalı 72 yaşındaki Ali dede el emeği berelerini depremzedelere gönderecek 26.01.2020 | 18:28
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 01:44
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 26.01.2020 | 18:28
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 01:02
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 26.01.2020 | 18:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN