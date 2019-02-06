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Antalya'da dev dalgalar eşliğinde selfie

Antalya’da şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü sahilde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Boyu 3 metreye kadar çıkan ve adeta görsel şölen oluşturan dalgalar vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada fotoğraf çekinme fırsatı oluşturdu.

Antalya'da Meteorolojinin 5 ilçe için fırtına ve hortum uyarısı sonrası kent merkezinde de gün boyunca etkili olan rüzgar, öğle saatlerinden sonra şiddetini arttırdı. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarda, vatandaşlar dışarıda zor anlar yaşarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de boyu 3 metreye kadar çıkan dalgaların oluşmasına neden oldu. Sahili döven dalgalar, adeta görsel şölen oluşturdu. Bembeyaza bürünen sahili gören vatandaşlar da, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

"ÇOK KORKTUM"
Norveç'ten Antalya'ya tatile gelen İran Vatandaşı Hanieh Eskandari, erkek arkadaşıyla birlikte nişan hazırlıkları yaptıklarını ve sahilde de fotoğraf çekindiklerini anlattı. Eskandari, "Dalgalar çok büyük ve çok korktum. Geçen hafta hortumu Norveç'teyken izlemiştik. Ailem tedirgindi ama fotoğraflarımız çok güzel oldu" dedi. Eskandari'nin Azeri arkadaşı Adem Hüseynov da, "Fotoğraf çekinmek çok güç oldu ama manzara çok güzel" diye konuştu.

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Antalya'da dev dalgalar eşliğinde selfie
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