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Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor

14.11.2019 | 11:11

Antalya'da, Ayşenur Güven'in (22) 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılandığı davaya başlandı.

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