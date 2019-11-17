Bastığı cam kırıldı, 4. kattan aşağıya düştü

Balmumcu’da bir danışmanlık şirketinin sahibi adam, havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın çalışma arkadaşları ise bir süre şok geçirdi.