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Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

30.12.2019 | 16:24

İstanbul Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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