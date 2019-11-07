Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada
Adana'da 6 evden 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla tutuklanan yaşları küçük 3 kız çocuğunun hırsızlık yapmadan önce kuaföre gidip süslendikleri öğrenildi.
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