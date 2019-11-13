Denizde elektrik değil knidiler çarpıyor

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde denize giren bazı kişilerin elektrik akımına kapıldıkları iddiasından sonra yapılan araştırmada, elektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Korkmaya gerek yok. Çarptıkları bölgelerde sadece kaşıntı ve yanma oluşur; ancak insanlar rahatlıkla denize girebilir dedi. Antalya'da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve çarpıldıklarını kaydetti. Bu kişiler, balık avlamak isteyenlerin denize elektrik verdiğini ileri sürerek, yetkililere çağrıda bulundu. Denizden aynı şikayetle çıktığını belirten bir kadın da vücudunu elektrik çarptığını sonrasında bacakları ve kollarında şişlik meydana geldiğini göstermeye çalıştığı fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi. Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı gönderen kadının 'Vücudumda acı duyuyor, yanma ve kaşıntı yaşıyoruz' açıklamasında bulunduğunu söyledi. Bugünlerde yaptıkları dalışlarda aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bölgede Su Ürünleri Topluluğu üyeleri ile denize dalarak, elektrik çarpmasının neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı.