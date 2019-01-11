Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Doğu Karadeniz Yaylaları'nda -10 derecede terör operasyonu

Terör örgütü PKK’nın Doğu Karadeniz’de kış yapılanmasını önlemek ve yayla evlerini kontrol için asker -10 derecede Doğu Karadeniz yaylalarında ve dağlarından operasyonlarını sürdürüyor. Bölgede kaldıkları tahmin edilen terör örgütünün Karadeniz açılım grubu üyelerinden ‘Kawa ve Aras” kod adlı iki teröristin iletişiminin tamamen koptuğu, uzun zamandır buluşmaya çalıştıkları fakat bölgedeki yoğun operasyonlardan dolayı birbirlerini kaybettikleri öğrenildi. Asker ise -10 derecede zorlu doğa şartlarında iki teröristin peşinde. Yer yer 1 metreyi aşan karlı dağlarda beyaz örtüye kamufle olarak hareket eden Mehmetçik adeta kuş uçurtmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Karadeniz Yaylaları'nda -10 derecede terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN