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Erzurum Mehmet Akif’i unutmadı

26.12.2019 | 18:24

Erzurum’da, “Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı” sloganıyla başlatılan etkinlikte, İstiklal Marşı’nın 10 kıtası Valisinden Erzurumspor taraftarına her kesimden insan tarafından okundu. Yayınlanan klip büyük beğeni topladı.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83. yıldönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Erzurum'da ise bu etkinlikler çerçevesinde, "Kadim şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı" sloganıyla bir klip çekildi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası toplumun farklı kesimleri tarafından ferdi veya toplu halde seslendirildi.

İstiklal Marşı'nın her bir kıtası; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Doğrucan, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu, İtfaiye personeli ve Erzurumspor taraftarları okundu.
Klip büyük beğeni topladı.

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