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Haliç'in inanılmaz değişimi! Arşivden çıkan görüntülere çok şaşıracaksınız

25 yıl önce bataklıktı, şimdi olta balıkçılığının merkezi... İstanbul'un 'Altın Boynuzu' Haliç'ten bahsediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren büyük bir değişimin içine girdi. Kokusundan yanına yaklaşılamayan bir yer olmaktan çıkarılan Haliç, şimdi sandallarla gezilebilen, balık avlanabilen bir alan haline geldi. Arşivlerden çıkan görüntülere inanamayacaksınız, vatandaşların 'kirlilikten yılan bile durmuyor' dediği Haliç'in dünden günümüze muhteşem değişimi...

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Haliç'in inanılmaz değişimi! Arşivden çıkan görüntülere çok şaşıracaksınız
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