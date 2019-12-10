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İngiliz ajanın cesedi böyle bulundu!

10.12.2019 | 10:05

10 Kasım günü Karaköy’deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in cesedinin bulunduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ajanın olaydan 6 saat önce marketten alışveriş yaptığı anlardaki kıyafetleriyle görülmesi dikkat çekti. Ajanın kemeri ve saati bile takılı duruyor…

Geçtiğimiz 10 Kasım günü İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in cesedi Karaköy'deki homeofis olarak kullandığı ikametinin önünde bulunmuştu.

İngiliz ajanın 'intihar edip etmediği' tartışmaları sürerken ortaya çıkan yeni görüntüler bu tartışmaları alevlendirecek nitelikte… Görüntüler Le Mesurier'in cesedinin bulunduğu anlara ilişkin…

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı görüntülerde, İngiliz ajanın olaydan 6 saat önce ikametinin yakınındaki bir bakkaldan alışveriş yaptığı anlardaki kıyafetler ile bulunması dikkat çekti. Saat 22:45'te bakkala alışverişe sigara almaya giden Le Mesurier'in üzerinde krem rengi gömlek, haki pantolon bulunuyordu. Kolunda ise Rolex marka saat dikkat çekiyordu.

Ajanın cesedinin bulunduğu anlarda da üzerinde aynı kıyafetlerin bulunması dikkat çekti. Sadece ayakkabılarını ayağında olmadığı görüldü. İngiliz ajanın eşi Emma Winberg polis ifadesinde, eşi ile saat 04:30 sularında uyku ilacı alarak yattıklarını iddia etmişti. Uyku ilacı alarak yatan bir kişinin üzerinden kemer ve saati de dahil kıyafetlerini çıkarmaması şaşırttı. Bu ayrıntılar Emma Winberg'in ifadesinin gerçekçi olup olmadığını tartışmaya açtı.

Uzmanlar, uyku ilacı alacak kadar uyumaya niyetli bir kişinin hem kıyafetlerini hem de kolundaki saati çıkaracağına dikkat çekiyor.

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