İnternet kafede cep telefonu hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak tarihinde bir internet kafenin masasında unutulan cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kafenin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Cep telefonun bir kişi tarafından çalındığını tespit eden polis, B.K. (26) adlı şüphelinin eşkalini belirledi. Olaydan bir gün sonra Ahmet Kaya Caddesi üzerinde çaldığı ileri sürülen telefonla birlikte yakalanan K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı internet kafenin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde şüpheli, girdiği internet kafede bir süre ilerleyerek masada gördüğü cep telefonuna doğru yaklaşıyor. Şüpheli, masada unutulan cep telefonunu alıp çıktığı görülüyor.